Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голяма промяна

© В турските курорти шведските маси и ол инклузив офертите са много популярни, но водят до огромно разхищение на храна. Всяка година в Турция се изхвърлят около 8,7 милиона тона, или по 102 кг на човек – повече от в Германия и близо до световните нива.



Рамазан Бингьол, член на Съвета по земеделие и храни към турския президент, е особено критичен към все по-популярните през последните години бюфети за закуска. На всеки гост се сервират от 15 до 20 купички със сирене, колбаси, сладко, мед, сметана, масло и мариновани зеленчуци. Това се допълва от тигани с пържени картофи, бюрек, пържени яйца и регионални специалитети.



Бингьол, който е и председател на Асоциацията на предприятията за обществено хранене и туризъм, категорично осъжда тази практика. Според него половината от сервираната храна отива на боклука, така че предлагането трябва да се регулира из основи. В бъдеще менюто вече не трябва да предлага само един стандартен пакет за закуска на човек, а по-скоро всеки гост трябва да има възможност сам да си състави закуска от наличните продукти.



"Един диабетик не може да изяде три или четири буркана със сладко. Въпреки това с тази концепция те автоматично се озовават на масата - и след това в кошчето за боклук", казва Бингьол, цитиран ot Deutsche Welle.



Експертът призовава за по-голяма гъвкавост при отчитането на ресторантите. Понастоящем гостите задължително плащат на човек. Съответно винаги се сервира едно и също количество за всеки. Група от трима души обаче лесно може да бъде нахранена със закуска за двама - и по този начин ще остане значително по-малко храна. Според Бингьол това не се отнася само за храната, но и за суровините, енергията, работното време и вредите за околната среда. Ето защо, подчертава той, това е въпрос от национална сигурност.



В бъдеще ще бъдат проверявани и олинклузив бюфетите в хотелите. Президентският съветник Бингьол смята, че хотелите трябва да се откажат от щедрите бюфети на самообслужване и да се съсредоточат повече върху предложенията в меню. Това позволява на гостите сами да решават какво и колко искат да ядат. От друга страна, в ресторантите, предлагащи олинклузив, почиващите са примамвани от богатия избор на храни да опитат от всичко по малко. Резултатът, според Бингьол, е, че много храна се озовава в боклука.



Все пак най-големият дял от хранителните отпадъци идва от домакинствата – около 60%. Засега предложенията за ограничаване на хотелските бюфети са само препоръки и не е ясно дали ще станат закон. В същото време има съмнения за конфликт на интереси – ресторантите печелят, ако ол инклузивът отслабне, а министърът на туризма сам притежава хотели, работещи по тази система.



Съветниците на Ердоган искат до два месеца да изготвят предложения за намаляване на хранителните отпадъци и да ги представят на президента. Дали в крайна сметка това ще се превърне в законодателство, засега не е ясно. Самото предложение обаче вече влезе в заглавията на вестниците в Русия и Германия, не на последно място и поради факта, че повечето почиващи в Турция идват от Русия, Германия и Великобритания.



Асоциацията на руските туроператори увери, че това са само предложения от страна на Бингьол, член на чисто консултативен съвет без никакви конкретни правомощия. Хотелите са свободни да разработват собствени кетъринг услуги за своите гости.



Организацията обръща внимание и на конфликта на интереси: Бингьол е и председател на Асоциацията на ресторантьорите и кетъринга - ресторантите ще имат по-малко клиенти, докато хотелите предлагат щедри пакети олинклузив. В същото време министърът на туризма Мехмет Ерсой притежава няколко големи хотела, които работят по системата "ултра олинклузив". Затова и той едва ли ще предприеме стъпки по премахване на тези програми, прогнозира асоциацията.



