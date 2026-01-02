Българите са сред най-песимистично настроените хора в света
© БГНЕС
В България нетният индекс на оптимизъм за 2026 г. е -36 пункта, което е най-ниският резултат сред всички анкетирани страни. В Босна и Херцеговина той е -28, а в Австрия -26 пункта, равен с показателите на Гана и Белгия.
Разбивката сочи, че 51% от анкетираните българи са на мнение, че 2026 година ще е по-лоша, а само 15%, че ще е по-добра. От анкетата става ясно, че в предходните години нетният индекс на оптимизъм в страната ни е бил почти двойно по-добър, макар и пак негативен. Резултатът за 2026 година е най-ниският в историята на изследванията за страната ни, които датират от 2007 година.
Най-оптимистични са Кения (+67), Сирия (+61) и Саудитска Арабия (+58), като повечето от държавите с високи нива на надежда се намират в Глобалния юг. Сред малкото страни с устойчив оптимизъм и в трите измерения - бъдеще, икономика и глобална стабилност - са Саудитска Арабия, Кения, Южна Африка, Колумбия, Пакистан и Молдова.
Голяма група държави, включително САЩ, Япония и Южна Корея, остават предпазливо оптимистични, но с тревоги за икономиката и международната сигурност.
В същото време повечето европейски страни са песимисти - вкючително големите икономики Германия, Франция и Полша. Там песимизмът цари и по трите показателя.
В глобален мащаб 37% от анкетираните вярват, че 2026 г. ще бъде по-добра от 2025 г., 25% очакват влошаване, а 31% смятат, че няма да има съществена промяна.
