|Българите ще пътуват без виза до екзотична държава, но само за определено време
Страните, включени в това разширяване на политиката за освобождаване от визи на Виетнам, са: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.
Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.
