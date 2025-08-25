ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите сме изяли над 6000 тона фалшиво сирене, ето къде ни го пробутват
Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.
Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини.
Освен на фалшиво сирене се свива и производството на истинско краве сирене с 320 тона спрямо януари-юни 2024 г., като в страната са произведени малко над 36 000 тона. По-слабо е намалението в производството на сирена от овче, биволско и козе мляко – от 8815 тона за първото полугодие на миналата година на 4789 тона през тази, предаде pariteni.bg.
В същото време се увеличава добитото прясно мляко в страната, което за тази година е близо 370 млн. литра.
Повече са и произведените пакетирани пресни млека 46 070 тона при 30 000 тона за шестте месеца на миналата година.
