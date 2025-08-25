Новини
Българите сме изяли над 6000 тона фалшиво сирене, ето къде ни го пробутват
Автор: ИА Фокус 16:37
©
Почти 6000 тона фалшиво сирене сме изяли за половин година, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Най-големи количества мандрите са произвели през март – 1095 тона и юни – 1049 тона. Все пак производството на имитиращи продукти намалява, като за половината на миналата година са продадени 6391 тона имитиращо сирене.

Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.

Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини.

Освен на фалшиво сирене се свива и производството на истинско краве сирене с 320 тона спрямо януари-юни 2024 г., като в страната са произведени малко над 36 000 тона. По-слабо е намалението в производството на сирена от овче, биволско и козе мляко – от 8815 тона за първото полугодие на миналата година на 4789 тона през тази, предаде pariteni.bg.

В същото време се увеличава добитото прясно мляко в страната, което за тази година е близо 370 млн. литра.

Повече са и произведените пакетирани пресни млека 46 070 тона при 30 000 тона за шестте месеца на миналата година.








Още новини от Национални новини:
Иззеха фалшиви стоки при акция по Черноморието 
16:38 / 25.08.2025
Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима!
16:16 / 25.08.2025
Големи плюсове за туристите след приемането на еврото у нас
16:25 / 25.08.2025
"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
15:57 / 25.08.2025
Банките са задължени да обозначават в левове и евро тези такси
16:20 / 25.08.2025
Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща бол...
15:43 / 25.08.2025

