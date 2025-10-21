ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите на 65 и повече навършени години са 1 544 245 и непрекъснато се увеличават
В края на 2024 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 544 245, или 24% от населението на страната. В сравнение с 2023 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. - с 5.1 процентни пункта.
Изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) има за цел да създаде възможности за пълноценното им участие в социално-икономическото развитие на обществото. Мерките са групирани в четири направления - заетост, социално участие, самостоятелност и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.
За изпълнението им са предвидени програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, осигуряване на професионално обучение за тях, подобряване на условията на труд, насърчаване на ученето през целия живот и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.
