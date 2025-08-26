"България Еър" пуска евтини полети от Европа към София и Варна

© Уикипедия Краят на лятото е подходящ момент да се приберете у дома, ако живеете в чужбина или да планирате приятно пътуване до България, а сега това може да стане на още по-изгодна цена. От 26 август влиза в сила актуална промоция на билети от редица европейски градове към София и Варна с директните и удобни полети на националния авиопревозвач, съобщиха от "България Еър“.



"България Еър“ стартира кампания PACK & GO TO SOFIA, която предоставя преференциални тарифи на еднопосочни билети от известни европейски дестинации до София или Варна през септември и октомври. Само до 8 септември 2025 г. пътниците ще имат възможност да резервират своя полет до България на преференциална стойност. Периодът за реализиране на пътуванията с авиокомпанията по специалните тарифи е от 1 септември до 31 октомври.



Промоцията PACK & GO TO SOFIA важи за полети от Европа към България само с ръчен багаж и по директните европейски линии, оперирани от авиокомпанията. В нея са включени 17 дестинации, в които живеят и работят много наши сънародници.



Най-ниските цени започват от 79 евро и се отнасят за полети до София от Атина, Рим и Милано. Билети от 99 евро се предлагат за пристигащите от известни дестинации като Берлин, Прага, Барселона, Лондон и още редица градове. От Брюксел, Париж, Франкфурт и Мадрид директните полети струват 119 евро, а пътуващите до София от Лисабон и Амстердам могат да резервират места в самолета на цена от 139 евро. В промоцията са включени и полети от Париж, Франкфурт и Прага до красивия морски град Варна.



В цената на билета в икономична класа са включени безплатен check-in преди полета, 10 кг ръчен багаж, както и допълнителна лична вещ - дамска чанта или лаптоп. Пасажерите се възползват и от традиционното отлично обслужване на борда, както и безплатен кетъринг по време на полета, включващ топли и студени напитки, сандвич и шоколадче.



Кампанията на националния авиопревозвач PACK & GO TO SOFIA е чудесна възможност за реализиране на пътуване до България – столицата София или морската перла Варна за среща с близки, бизнес визити или кратък есенен отдих.



Повече информация за условията на кампанията и резервации може да откриете на официалния сайт на авиокомпанията. Резервации могат да се направят и чрез мобилното приложение на националния авиопревозвач, както и в офисите и партньорските туристически агенции.