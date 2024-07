© виж галерията "Има страна в света, в която хората се опитват да я напуснат по бързо от което и да е друго място на планетата. Според различни статистики населението на тази страна ще се намали с над 20% - до 5 187 000 души. От 1989 г. досега населението на от близо 9 000 000 се е намалило на 6 500 000. Защо всички искат да напусната това място. Няма друга страна, в която населението да намалява толкова прогресивно."



С тези думи, на фона на музика, която те изпълва с напрежение, започва половинчасовото видео на дигиталната медия от САЩ Yes Theory.



To e посветено на България - То е озаглавено "80 часа в държава, която всеки иска да напусне".



Екип от ентусиасти (4-ма на брой) решава да прекара 80 часа в България и да направят своеобразно разследване. Въпреки обезпокоителната интродукция на видеото, то е изпълнено с много хумор и добро настроение.



За да направят своето пътешествие из България по-вълнуващо те дават, че дума, че за всяка прекарана нощ в България, ще резервират едновременно най-скъпата и най-евтина стая в съответния град, където ще отседнат. Ще теглят чоп и...каквото сабя покаже - ще отседнат там, каквото покаже монетата - двама от тях се къпят в лукс, а други ще съжителстват с хлебарките.



Първият им ден в България е София. Прекарването им надминава очакванията. Изненадани са от толкова колко е евтино всичко и колко приятелски настроени са всички. Намират си и нещо гид, оперната певица Гергана, която споделя веселите моменти с момчетата.



"Тук е страхотно, всички са толкова приветливи. Не знаем защо хората я напускат"



На следващия ден групата потегля за Казанлък, където посещават Фестивала на розата. Играя хоро на центъра на града и се запълват с положителна енергия. Особено забавно е епизодът, когато попада на вечерен събор с най-различни атракции и се запознават с местни чешити.



Третата и последна спирка на младежите е страндажанското село Българи. Там те стават свидетели на вкоренената традиция у българите - нестинарството.



"Изумително е да видим как такива древни обичаи, които са оцелели през вековете и се проявяват в настоящето."



"Даваме оценка на България 10 от 10. Тя със сигурност не преживява своите най-добри дни. Атмсфера в страната е много по-оптимистична от статистиката, която ни накара да дойдем тук. Хората, които са останали в страната, са намерили начин да се наслаждават на живот въпреки трудностите. България е ситуирана на едно прекрасно място, с богата история и красива природа. От нашата гледна точка като пътешественици България е едно удивително място, в което бихме дошли отново, за да се запознаем по-добре", казват в заключение младежите от Yes Theory.