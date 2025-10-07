ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е магнит за турски пенсионери
Много пенсионери виждат D-визата (б.р. - виза за дългосрочно пребиваване) и последващото пребиваване като врата към Европа, което им позволява свободно пътуване в Шенгенската зона. За тези с деца, които учат или работят в държави от ЕС, българското пребиваване осигурява практичен начин да останат близо до семейството си.
Други са привлечени от престижa и удобството да притежават разрешително за пребиваване, което им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат, просто показвайки своето разрешително, без да е необходим паспорт.
Пенсионерите трябва да отговарят на две ключови финансови изисквания, за да се квалифицират: месечна пенсия от поне 500 евро (588,26 долара) и спестявания приблизително 6 000 евро.
Процесът започва с кандидатстване за D-виза, която дава законен вход в България. След влизането си, пенсионерите трябва да открият българска банкова сметка, да прехвърлят както пенсията, така и спестяванията си и да осигурят жилище. След като тези изисквания бъдат изпълнени, могат да подадат заявление за разрешение за пребиваване.
След одобрение, кандидатите получават едногодишно разрешение за пребиваване. Важно е да се отбележи, че това разрешение не е постоянно; то трябва да се подновява ежегодно, стига обстоятелствата на пенсионера да остават непроменени. Властите проверяват дали регистрираният адрес на заявителя все още е валиден и дали банковата сметка е активна.
Освен това, пенсионерите се очаква да прекарват поне 183 дни годишно (приблизително шест месеца) или в България, или някъде другаде в Шенгенската зона. Това условие гарантира, че разрешението за пребиваване се използва за действително установяване, а не само като удобство за пътуване.
След пет последователни години на подновяване, пенсионерите могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, което им осигурява дългосрочна стабилност и повече права в България и ЕС.
Правни и консултантски фирми в Турция играят ключова роля в подпомагането на пенсионерите през сложните законови процедури. Само за една година някои фирми са помогнали на стотици клиенти да получат разрешения за пребиваване.
Профилът на тези пенсионери е разнообразен: някои търсят по-голяма свобода на пътуване, други планират дългосрочно събиране на семейството в Европа, а по-малка част просто искат да увеличат стойността на пенсиите си в друга държава.
