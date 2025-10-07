България е магнит за турски пенсионери

© България се утвърждава като нов хъб за турски пенсионери, търсещи повече от просто място за харчене на пенсиите си. През последната година стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали законовия процес по преместване. Възможността стана достъпна за турски граждани в края на 2024 г., и оттогава интересът непрекъснато расте, пише Turkiye today.



Много пенсионери виждат D-визата (б.р. - виза за дългосрочно пребиваване) и последващото пребиваване като врата към Европа, което им позволява свободно пътуване в Шенгенската зона. За тези с деца, които учат или работят в държави от ЕС, българското пребиваване осигурява практичен начин да останат близо до семейството си.



Други са привлечени от престижa и удобството да притежават разрешително за пребиваване, което им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат, просто показвайки своето разрешително, без да е необходим паспорт.



Пенсионерите трябва да отговарят на две ключови финансови изисквания, за да се квалифицират: месечна пенсия от поне 500 евро (588,26 долара) и спестявания приблизително 6 000 евро.



Процесът започва с кандидатстване за D-виза, която дава законен вход в България. След влизането си, пенсионерите трябва да открият българска банкова сметка, да прехвърлят както пенсията, така и спестяванията си и да осигурят жилище. След като тези изисквания бъдат изпълнени, могат да подадат заявление за разрешение за пребиваване.



След одобрение, кандидатите получават едногодишно разрешение за пребиваване. Важно е да се отбележи, че това разрешение не е постоянно; то трябва да се подновява ежегодно, стига обстоятелствата на пенсионера да остават непроменени. Властите проверяват дали регистрираният адрес на заявителя все още е валиден и дали банковата сметка е активна.



Освен това, пенсионерите се очаква да прекарват поне 183 дни годишно (приблизително шест месеца) или в България, или някъде другаде в Шенгенската зона. Това условие гарантира, че разрешението за пребиваване се използва за действително установяване, а не само като удобство за пътуване.



След пет последователни години на подновяване, пенсионерите могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, което им осигурява дългосрочна стабилност и повече права в България и ЕС.



Правни и консултантски фирми в Турция играят ключова роля в подпомагането на пенсионерите през сложните законови процедури. Само за една година някои фирми са помогнали на стотици клиенти да получат разрешения за пребиваване.



Профилът на тези пенсионери е разнообразен: някои търсят по-голяма свобода на пътуване, други планират дългосрочно събиране на семейството в Европа, а по-малка част просто искат да увеличат стойността на пенсиите си в друга държава.