България е поръчала 100 000 противогрипни ваксини повече за тази зима

© Със 100 000 повече от 2024 година противогрипни ваксини са поръчани за тази зима.







За това информира пред БНТ Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата.



"Едно сравнение - през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 000, сега за зимния сезон се очакват 580 000", заяви Кирилов.