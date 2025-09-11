ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е поръчала 100 000 противогрипни ваксини повече за тази зима
За това информира пред БНТ Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата.
"Едно сравнение - през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 000, сега за зимния сезон се очакват 580 000", заяви Кирилов.
