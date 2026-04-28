България се нарежда сред държавите в Европейския съюз с най-силен ръст на цените на дизеловото гориво в периода от края на февруари до средата на април 2026 г., показват данни от Weekly Oil Bulletin на Европейската комсия.

Според седмичните отчети, използвани от Европейската комисия, цената на дизела у нас се повишава от приблизително 1.22-1.23 евро за литър в края на февруари до около 1.70-1.75 евро за литър в средата на април. Това представлява ръст от приблизително 40% до 45% в зависимост от избраната начална и крайна седмица за сравнение. Πoдoбнa e cитyaциятa и c мacoвия 95-oĸтaнoв бeнзин - Бългapия e в пoднoжиeтo нa въpxa c 21% пpи cpeднo 12% зa EC. Πpeд нaшaтa cтpaнa ca caмo Бeлгия и Чexия c пo 22%, съобщава ФОКУС.

Сравнение в ЕС

Данните показват, че средното поскъпване на дизела в Европейския съюз за същия период е значително по-ниско, което поставя България сред страните с най-осезаемо увеличение на горивата.

Анализът на седмичните стойности от Европейската комисия отразява общата динамика на пазара в условията на повишено напрежение на международните енергийни пазари и колебания в цената на суровия петрол.

Как се формират данните

Weekly Oil Bulletin на Европейската комисия събира седмична информация за крайните цени на горивата във всички държави членки, включително данъци и акцизи. Данните се публикуват в суров вид, а процентните промени се изчисляват допълнително от анализатори и медии.