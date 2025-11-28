България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване
Прогнозата е до 2040 година сумата да се увеличи с над 300 лева, което прави по над 1100 лева директно от джоба на пациента, пише bTV.
Според икономистите, ако здравната вноска не се промени, всяко четвърто семейство може да е в риск да не успее да посрещне разходите си за здраве.
С високо кръвно и други заболявания, за които пие лекарства, Цанка Трайкова всеки месец дава поне по 100 лева в аптеката, макар че част от терапията ѝ е по Здравна каса. "За прегледи, ако отидеш при специалист - пак се доплаща. Аз 18 години съм работила в Италия. Там не плащах. За лекарствата за алергия – не плащах също, а тук трябва да си ги купувам“, допълни жената.
Личният лекар д-р Мирослава Методиева казва, че все още много ключови услуги остават извън пакета, който касата покрива. Проблем е и разпределянето на средствата - най-много отиват за лечение, вместо за профилактика: "Ние не откриваме топлата вода, държавите с по-напреднала медицина са осъзнали ,че профилактиката обръща кривата на разходите в полза на пациента“.
Най-голямо доплащане обаче има при лекарствата, забелязва лекарят. "Ето, вземете, например, един хипертоник - Касата поема малка част от стойността на лекарствата“, допълва д-р Мирослава Методиева.
Над 2/3 от плащанията от джоба на пациента са именно за лекарства. Здравни икономисти казват – нужно е здравната вноска да се увеличи, защото до доплащане се стига заради проблеми с бюджета на касата.
"Никога увеличението на данъците не е популярна мярка - проблемът е, че имаме застаряващо население. Но увеличението на здравната вноска трябва да е съпроводено с реформа за намаляванията на директните плащания“, каза икономистът Аркади Шарков.
Според експерти, ако вноската се запази - има риск проблемът да се задълбочи и да се стигне не само до повече разходи, а и до влошен достъп до медицинска помощ.
