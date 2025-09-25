ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е сред първите 6 държави в ЕС, регистрирали увеличение на туристите
На национално ниво, Малта (12,7%), Латвия (8,6%) и Полша (8,5%) са регистрирали най-голямо увеличение на дела на нощувките в туристическите места за настаняване през първите 6 месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година. България е с малко над 6%, но е в челните места на класацията. Междувременно Ирландия е регистрирала спад (-3,5%), а Германия (+0,2%), Швеция (+0,5%) и Белгия (+0,9%) са отчели най-ниско увеличение.
Чуждестранните посетители (нерезиденти на страната, ЕС и извън ЕС) са представлявали почти половината (48,0%) от всички нощувки през първата половина на 2025 г., с големи разлики между страните от ЕС. Най-голям дял на чуждестранните нощувки в началото на годината е регистриран в Малта (93,6%), Кипър (93,1%) и Хърватия (87,6%).
За разлика от това, чуждестранните гости са представлявали по-малко от една пета от нощувките в Германия (18,5%), Полша (19,2%) и Румъния (20,2%).
Увеличението на нощувките, реализирани от чуждестранни посетители през първата половина на 2025 г. (+3,1% в сравнение с първата половина на 2024 г.), е било малко по-изразено от ръста на нощувките на местни жители (+1,7%).
Най-голямо увеличение на нощувките от чуждестранни посетители е регистрирано в Малта (+13,0%), Латвия (+12,8%) и Финландия (+12,3%). В другия край на диапазона, Ирландия (-6,1%), Швеция (-5,3%) и Германия (-2,9%) бяха единствените страни, които отбелязаха спад.
