България е съобщила за огнища на птичи грип в три ферми

© България e съобщила за огнища на високопатогенен птичи грип в три ферми в южната част на страната, обяви Световната организация за здравеопазване на животните в понеделник, тъй като Европа е изправена пред сезонен скок на смъртоносната болест, цитирана от Reuters.



Вирусът H5N1 е открит в три ферми с общо ято от 28 000 птици в град Раковски, съобщи базираната в Париж WOAH, позовавайки се на доклад на българските власти.



Поне две от фермите са били ферми за патици, според доклада.