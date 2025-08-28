ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
Процентът е значително по-висок за хората, изложени на риск от бедност, на 19,4%, отколкото за хората, които не са изложени на риск от бедност (6,4%).
На национално ниво най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност, които не могат да си позволят пълноценно хранене, е регистриран в Словакия (39,8%), следвана от България (37,7%) и Унгария (37,3%). От друга страна, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (и двете по 5,1%).
Възможността за осигуряване на храна с месо, риба или вегетариански еквивалент през ден е сред показателите, наблюдавани на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на тежки материални и социални лишения. Това е един от компонентите на показателя за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване. Показателят се използва за наблюдение на водещата цел относно бедността и социалното приобщаване на Плана за действие по Европейския стълб на социалните права.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя
16:18 / 28.08.2025
Важно, родители! Ето как се кандидатства за еднократна помощ за у...
15:58 / 28.08.2025
Изграждат модерна инсталация за 15 милиона лева до ромската махал...
15:16 / 28.08.2025
Вижте как полицията изкарва Паскал от КПКОНПИ след разпита
14:56 / 28.08.2025
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на ком...
14:57 / 28.08.2025
Преквалифицират миньорите в заварчици и железничари
15:20 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета