България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
Автор: Десислава Томева 19:23
©
През 2024 г. 8,5% от населението на ЕС не е могло да си позволи хранене, съдържащо месо, риба или вегетариански еквивалент, през ден, което е с 1,0 процентен пункт (п.п.) по-ниско, отколкото през 2023 г. (9,5%). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус“.

Процентът е значително по-висок за хората, изложени на риск от бедност, на 19,4%, отколкото за хората, които не са изложени на риск от бедност (6,4%).

На национално ниво най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност, които не могат да си позволят пълноценно хранене, е регистриран в Словакия (39,8%), следвана от България (37,7%) и Унгария (37,3%). От друга страна, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (и двете по 5,1%).

Възможността за осигуряване на храна с месо, риба или вегетариански еквивалент през ден е сред показателите, наблюдавани на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на тежки материални и социални лишения. Това е един от компонентите на показателя за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване. Показателят се използва за наблюдение на водещата цел относно бедността и социалното приобщаване на Плана за действие по Европейския стълб на социалните права.








