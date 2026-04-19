Днес в България се провеждат изборите за 52-ро Народно събрание.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч., като може да бъде удължен до 21:00 ч., ако пред секцията има хора, които не са упражнили правото си на глас.

Близо 6.6 млн. души ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, както и един независим кандидат.

Общият брой на избирателните секции в страната е 12 721. В 9354 секции ще се гласува с машини и с хартиени бюлетини, а в 3367 секции - само с хартия

Кандидатите за народни представители са 4783, като от тях 1440 са жени, 3343 - мъже.

Извън страната ще има 493 секции в 55 държави.

Най-много избирателни секции има в Германия – 70, и в Испания – 67. Във Великобритания - 28 избирателни секции, в Турция – 27, а в САЩ – 24.