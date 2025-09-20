Новини
България грабна Сребро в международнен конкурс за светлинно изкуство
Автор: Лора Димитрова 13:36
Авторско видеомапинг шоу на българското MP-STUDIO спечели Сребърно отличие в международния конкурс за светлинно изкуство “Shining Shanghai" (Сияещият Шанхай). Произведението носи заглавието “Пеперуда: Призив за дъжд" и беше създадено за впе-чатляващия архитектурен комплекс Шенюли, разположен в сърцето на квартал Дзин'ан в Шанхай. Аудиовизуалният спектакъл беше селектиран сред общо 154 творби, създа-дени от 145 артисти, от 32 държави, на 6 континента. В състава на журито бяха 19 специ-алисти в сферата на дигиталните изкуства, а останалите победители са от Испания (златно отличие) и Китай и Германия (бронзово отличие).

Тазгодишната тема на водещия шампионат беше "Луминесцентни корени: Истории от дома“ и предизвика артисти от цял свят да “преведат" ДНК-то на своите народи в по-езия от светлина, като разкажат богатите истории, съпътстващи техните земи и култури. Спектакълът на MP-STUDIO представя вкоренения в българските традиции ритуал за дъжд "Пеперуда“, като изследва климата, паметта и колективния призив на народа. На-чалото на творбата започва в суша - спектрално шествие на глинени женски фигури се издига от изсъхналата земя, въплъщавайки духа на сухотата Герман. От тази безплодна тишина се появява Пеперудата - мистериозен, подобен на пеперуда танцьор, който при-зовава дъжда чрез танцов ритуал.

Това е второто престижно отличие, което българското студио за дигитално изкуство печели в Китай. През 2023 г., MP-STUDIO грабна Златното отличие в Международния кон-курс за светлинно изкуство в 30-милионния град Чонгчинг, с шоуто си “Metamorph". Про-вокативният спектакъл беше вдъхновен от новелата на Франц Кафка “Метаморфозата", а в главната роля влезе Орлин Павлов, който българските майстори на светлинното из-куство превърнаха в дигитален клонинг.

Видеомапинг спектаклите на победителите в “Shining Shanghai" ще бъдат проекти-рани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над 2 милиарда души онлайн.

MP-STUDIO е познато на българската публика като създател на Фестивала на светли-ните LUNAR, който от 2022 година насам, привлича над 600 000 посетители в София. Тази година, фестивалът реализира своето първо лятно издание LUNAR: “Море от светлини" и озари четири курорта по Южното ни Черноморие: Царево, Лозенец, Ахтопол и Сине-морец. Артистичният колектив е създавал видеомапинг творби за едни от най-извест-ните столични фасади: Национална галерия/ Двореца, Национална галерия/ Квадрат 500, Народен театър “Иван Вазов", Националния дворец на културата, Регионален исто-рически музей - София, Българска академия на науките и други. Студиото е преобразя-вало с изкуството си едни от най-известните забележителности в 27 държави в цял свят








