България и Италия ще изграждат съвместно военната база на НАТО край "Кабиле"
Автор: Самуил Иванов 15:11Коментари (0)112
©
Правителството дава съгласието си за сключването на споразумение с Италия за изграждането на военна база край "Кабиле". Решението е било взето днес по време на заседанието на Министерския съвет. 

Предстои да бъде изградена веонна инфраструктира, предназначена за многонационалната бойна група на НАТО у нас. 

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", посочват от правителството.

Припомняме, че през юни министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че проектирането на базата ще бъде възложено на Агенцията на НАТО за поддръжка и услуги. Тогава той анонсира, че предстои да бъде сключен договор за проектиране. 

В базата ще бъдат разполжени 3000 души. Там ще има спортни съоръжения, както и такива за битово настаняване и подготовка.



