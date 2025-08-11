ЗАРЕЖДАНЕ...
|България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
Депутатът пита силовия министър дали България използва сателитния капацитет на ЕС за мониторинг на пожарите.
"Служителите на отдел "Национален оперативен център" (НОЦ) при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят в реално време сателитните данни от системата EFFIS за наблюдение на възникналите горски и полски пожари, като по този начин уточняват допълнително данни за възникналите пожари (географско положение, възникнали температурни аномалии по часове, показващи развитието на пожара, сателитни данни за унищожените площи и др.)", посочва министърът.
Даниел Митов информира, че системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност, дългосрочна месечна прогноза за температурни и валежни аномалии на територията на страната, статистически данни и новини, свързани с оперативната обстановка в страните от Европейския съюз и в други държави.
"Ползваната информация е ценна с това, че се постига оптимална координация на сили и средства на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и органите на изпълнителната власт при отработването на произшествията с голям мащаб и сложност", казва силовият министър.
Системата "Коперник" дава възможност за оценка на нанесените щети и материалните загуби от природните стихии.
