България на първо място по плодовитост в ЕС, показват данни на Евростат
© УМБАЛ
По повод празника представяме последни данни от Евростат, които показват, че България е заема първо място в Европейския съюз по коефициент на плодовитост, показа справка на ФОКУС. През 2023 г. средно на една жена в България са се падали 1,81 деца – най-високата стойност в ЕС. След страната ни се нареждат Франция (1,66 деца на жена) и Унгария (1,55).
За разлика от това, най-ниските коефициенти на плодовитост са наблюдавани в Малта (1,06 раждания на жена), Испания (1,12) и Литва (1,18).
През 2023 г. в ЕС са родени 3,67 милиона бебета, което е намаление с 5,4% спрямо 3,88 милиона през 2022 г. Това е най-големият годишен спад, регистриран от 1961 г. насам. Средният коефициент на плодовитост в ЕС през 2023 г. е 1,38 деца на жена, при 1,46 през 2022 г., което показва продължаващ спад на раждаемостта в повечето европейски държави.
Още от категорията
/
Как филтърът за кафе, зехтинът и пяната за бръснене могат да ви помогнат в почистването на колата
20.01
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
20.01
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.