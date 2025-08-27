Новини
България начело по загуби на вода в целия ЕС
Автор: ИА Фокус 09:31Коментари (1)122
©
Повече от четвърт милион българи са с нарушено водоподаване. Проблемът с водата е в една-трета от всички общини в цялата страна, показват данните на регионалното министерство.

Повече от 263 000 души в стотици градове и села разпръснати в 86 общини в цялата страна страда от безводие. Причините за това са най-различни, но най-сериозен е в Плевенско.

Там засегнати са над 101 000 души. Данните на ВиК операторите в страната показват картината в различните райони.

Сериозни са проблемите за абонатите на ВиК дружеството в Благоевград. Там с нарушено водоподаване са около 22 000 души. В Търговище и Сливен - съответно около 19 000.

Именно Търговище е сред "лидерите“ в негативната статистика, защото там е най-големият брой на засегнати населени места - общо 68.

"Колко време отнема изграждането на един язовир е въпрос на сложна експертна оценка, която се прави от екип от хидроинженери. Участват и еколози, защото е нужна оценка за въздействието върху околната среда. В най-добрия случай това вероятно отнема от 3 до 5 години“, обясни пред бТВ доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова, ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води" на Хидротехнически факултет в УАСГ.

Нов язовир със старата водопреносна мрежа – какъв резултат ще даде?

"Резултатът ще е много инвестиции и вероятно повишена цена на водата. Когато се предвиждат мерки, те трябва да са успоредни – от една страна, намиране на водоизточник с подходящо количество и качество на водата. И от друга – ефективно използване на водата и ефективно функциониране на водоснабдителната мрежа“, обясни още доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова.

По думите ѝ когато се говори за загуба на вода, трябва да се има предвид, че има две категории загуби.

"Едните са загуби от реални течове и другите са търговските загуби, които се дължат на кражба на вода, на неверни отчети на водомерите. При нас се отчитат общите загуби на водата – сумата от физическите загуби и загубите във водомерите“, поясни инженерът.

Тя показа къде стои България по загуби на вода в процент спрямо много европейски страни:

"Начело сме в черната редица с максимален брой загуби – 60%. Загубите средно в ЕС са маркирани с жълто – те са около 30-40%“, поясни тя.

Към днешна дата средните загуби на вода в България са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%, заяви Бойкинова.

"Когато говорим за загуби на вода, всеки хвърля камъни по ВиК оператора. Истината е, че нашите водоснабдителни мрежи са изключително стари. Основната част от тях са строени през 60-те и 70-те години - това е една изключително амортизирала структура“, обясни доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова.

"Проблемът е, че у нас много дълги години тревожно се подценяваха проблемите със състоянието на водоизточниците като водно количество и качество, както и с експлоатацията на водоснабдителната мрежа. Този проблем е от десетки години и изисква ежедневна работа“, посочи тя.



И нека познаем. Със сигурност сме Номер 1 по численост на ВиК администрация - една от най-долните и корумпирани пасмини във всяка община, с безброй зам-директори, директори на водопади и други.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
