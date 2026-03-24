България обмисля промени в лимита за плащания в брой
© ФОКУС
Съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624, който се очаква да започне да се прилага от 2027 г., ще бъде въведен хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес плащания в брой в целия Европейски съюз. Въпреки това държавите членки ще имат право да запазят по-строги национални ограничения.
В момента България прилага праг от 5 000 евро за плащания в брой при сделки между фирми. На този фон по-ниският лимит спрямо бъдещия европейски стандарт може да постави българските компании в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им в други държави от ЕС, където ограниченията са по-високи или липсват.
Европейският регламент цели да съчетае по-строг контрол върху финансовите потоци с по-голяма предвидимост за бизнеса. Въвеждането на единен таван ще улесни трансграничната търговия, ще намали административната тежест и ще създаде по-ясна рамка за компаниите, опериращи на вътрешния пазар.
Докато бизнес плащанията подлежат на ограничения, плащанията между физически лица не се ограничават, което запазва възможността за свободно използване на кеш в ежедневието. Според експерти това показва стремеж за баланс между финансов контрол и запазване на нормалната икономическа активност.
Повишаването на националния праг до нивата, предвидени в европейския регламент, би могло да намали нуждата от разделяне на плащания и използване на алтернативни финансови инструменти, което в момента води до допълнителни разходи и административни затруднения за бизнеса. Това би било особено полезно за малките и стартиращите компании, които търсят по-гъвкави условия за развитие.
В Европейския съюз съществуват различни национални режими за лимити на плащанията в брой - от държави без ограничение до такива с по-строги правила като Франция и Гърция, което прави предстоящата хармонизация важна стъпка към уеднаквяване на практиките в рамките на Съюза.
Държава - Лимит за плащания в брой
· Австрия – Без лимит
· Белгия – 3 000 €
· България – 5 000 €
· Хърватия – 10 000 €
· Кипър – Без лимит
· Чехия – 10 500 €
· Дания – Без лимит
· Естония – Без лимит
· Финландия – Без лимит
· Франция – 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)
· Германия – Без лимит
· Гърция – 500 €
· Унгария – Без лимит
· Ирландия – Без лимит
· Италия – 5 000 €
· Латвия – 7 200 €
· Литва – 5 000 €
· Люксембург – Без лимит
· Малта – Без лимит
· Нидерландия – Без лимит
· Полша – 3 267 €
· Португалия – 3 000 €
· Румъния – 1 000 € на ден
· Словакия – 5 000 €
· Словения – 5 000 €
· Испания – 10 000 €
· Швеция – Без лимит
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.