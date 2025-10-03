ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България обмисля строителство на гигафабрика за изкуствен интелект
По време на разговорите беше обсъдена възможността България да се превърне в домакин на една от първите в Европа гигафабрики за изкуствен интелект, изграждани с подкрепата на Европейската комисия. Проектът предвижда инфраструктура с над 100 000 усъвършенствани GPU чипа, като за първоначалната фаза ще е необходима мощност от поне 70 MW, а общата енергийна потребност може да достигне 500 MW, съобщиха от правителствената служба.
"Тази инициатива има потенциала да постави България сред водещите технологични хъбове в Европа и да създаде благоприятни условия за развитие на иновациите, научните изследвания и дигиталната икономика“, подчерта премиерът Росен Желязков.
Проектът е възможно да се реализира чрез публично-частно партньорство, като Европейската комисия може да инвестира до 17% от капиталовите разходи, а държавите членки – равен или по-голям дял. За изграждането на гигафабриката ще е необходим равен терен с площ от 50 до 200 хектара и възможност за бъдещо разширение. "Правителството ще съдейства за намирането на подходящо място с необходимата инфраструктура – оптични магистрали, достъп до електропреносната
мрежа, водоснабдяване за охлаждане и транспортна достъпност“, подчерта премиерът Росен Желязков.
Европейската комисия предвижда първите гигафабрики да започнат работа в периода 2027–2028 г. На срещата беше обсъдено IBM да се превърне в стратегически технологичен партньор на проекта, осигурявайки експертиза и решения за изграждането и поддръжката на инфраструктурата.
“Инициативата на Европейската комисия "European AI Gigafactories“ открива възможност България да се утвърди като активен партньор в развитието на инфраструктура за технологии, базирани на изкуствен интелект. Страната разполага със силен ИТ сектор, квалифицирани кадри и утвърден капацитет, включително изграждащата се AI fabrica BRAIN++ “, отбеляза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Вицепремиерът сподели, че за да бъде подготвено конкурентно проектно предложение, е необходимо партньорство със световен лидер в изграждането на центрове за данни и AI инфраструктура. По време на срещата беше подчертано, че технологичното предимство на IBM в областта на квантовите технологии може да допринесе за надграждането на AI капацитета, който България предстои да изгради.
IBM е сред водещите компании в тази област. Компанията е глобален лидер в изкуствения интелект, облачните технологии и киберсигурността, с над 2 000 служители в България и статут на един от най-големите американски инвеститори у нас. Партньорството с IBM би осигурило технологичен и експертен капацитет, международна легитимност и съответствие с европейската и националната регулаторна рамка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 604
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
17:19 / 03.10.2025
Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получ...
16:57 / 03.10.2025
Издирват човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
15:40 / 03.10.2025
Митов пътува към Бургас заради тежкото положение
15:19 / 03.10.2025
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще...
15:28 / 03.10.2025
Тома Белев за бедствието по Южното Черноморие: Прокуратурата пак ...
15:20 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета