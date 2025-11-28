Докато България премахна задължителната наборна служба през 2007 г., дебатът за нейното частично или пълно възстановяване периодично се връща в общественото пространство – особено на фона на растящото напрежение в Европа. Все повече държави от Европейския съюз и региона преосмислят моделите си за военна подготовка. Някои никога не са отменяли наборната служба, други вече я възстановиха под различни форми, а трети въвеждат нови доброволни програми.С нарастващата заплаха от Русия и реалния риск от нов конфликт в Европа, континентът се обръща към различни модели на военна мобилизация. В следващите редове е представена актуалната картина на военната служба в Европа.ДанияОт 2024 г. срокът на службата нарасна от 4 на 11 месеца, а наборът стана задължителен и за жените. Подборът се извършва на случаен принцип според нуждите на армията.ФинландияСлужбата продължава 6, 9 или 12 месеца според специалността. Мъжете преминават в резерва и могат да бъдат призовавани до 50–60 години, а правителството обсъжда увеличение на лимита до 65. Жените служат доброволно.НорвегияОт 2013 г. има 12-месечна служба за двата пола. Призовават се около 15% от всяка възрастова група след подбор.ЕстонияМъжете служат 8–11 месеца, организирано по региони, за да останат по-късно в съответните резервни подразделения. Жените могат да участват доброволно.ГърцияМъже над 18 години служат между 9 и 12 месеца. През 2024 г. беше въведена възможност жените да служат доброволно.КипърЗадължителната служба за мъжете е 14 месеца. От 2024 г. жените могат да се включват като доброволци.Австрия и ШвейцарияИ двете държави имат задължителна служба за мъжете (съответно 6 и 9 месеца), докато за жените тя е доброволна.ЛитваПрез 2015 г. върна 9-месечната служба за мъжете чрез жребий. След нея следва 10-годишен резерв, който от 2026 г. ще бъде увеличен на 15 години. Жените служат доброволно.ШвецияОт 2017 г. отново има 9–15-месечна наборна служба и за двата пола. На практика се призовават само нужният брой хора. При криза всички млади шведи участват и в гражданска защита.ЛатвияПрез 2023 г. въведе 11-месечна задължителна служба за мъжете (доброволна за жените). Алтернативата е петгодишно участие в националната гвардия.ХърватияПрез октомври 2024 г. парламентът гласува връщането на задължителната служба за мъжете от 2025 г.Нидерландия, Испания, Италия, Чехия, Унгария, Румъния, Белгия, БългарияТези държави премахнаха задължителната служба между 1994 и 2007 г. Някои обаче въвеждат нови доброволни програми:Франция От лятото на 2025 г. въвежда 10-месечна доброволна служба за млади хора (18–19 г.). Целта е през първата година да участват 3000 души, а до 2030 г. – 10 000.Нидерландия – от 2023 г. предлага доброволна подготовка.Белгия – планира от 2026 г. 12-месечна доброволна служба с цел 1000 доброволци до 2028 г.Румъния – подготвя 4-месечна доброволна програма, отворена за двата пола.Полша - След отмяна на наборната служба през 2009 г., сега предлага едномесечен базов курс, последван от 11-месечна специализация.ГерманияОтмени задължителната служба през 2011 г., но управляващата коалиция подготвя нова доброволна схема, чиято цел е да привлече около 20 000 войници до 2026 г. Законопроектът се очаква да бъде гласуван през декември.ВеликобританияПлановете за възстановяване на наборната служба бяха изоставени от правителството на Киър Стармър. Там тя е прекратена още през 1960 г.Военната служба в Европа претърпява сериозна трансформация. Увеличаващите се геополитически рискове тласкат държавите към по-активна подготовка на населението – било чрез задължителна служба, възстановена наборна система или нови доброволни програми.На този фон и България периодично обсъжда възможността за промени, макар засега да запазва модела с доброволен резерв и професионална армия.