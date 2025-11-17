България отново начело по загинали на пътя
Мрачни данни бяха регистрирани в 7 региона, в които са регистрирани най-малко 100 смъртни случая на милион жители. Тези региони са концентрирани предимно в югоизточния ъгъл на ЕС.
Най-високите регионални нива на смъртни случаи по пътищата са наблюдавани в:
- България – Северозападен регион е с най-висок процент в ЕС, със 166 смъртни случая по пътищата на милион жители; съседният регион Северен централен също отчита висок процент (107 смъртни случая на милион жители);
- Гърция – островните региони Йония Нисия (120 смъртни случая на милион жители) и Нотио Егео (119 смъртни случая на милион жители);
- Франция – най-отдалеченият регион на Гвиана (117 смъртни случая на милион жители);
- Румъния – Суд-Западна Олтения (107 смъртни случая на милион жители) и Суд-Изток (102 смъртни случая на милион жители).
През 2023 г. 26 региона са регистрирали по-малко от 25 смъртни случая по пътищата на милион жители. Сред тях 2 региона не са отчели никакви смъртни случаи по пътищата: Оланд (Финландия) и Сиудад де Мелила (Испания). Повечето от останалите региони с нисък процент на жертви са градски райони, а 11 от тях са столични региони.
Най-ниските нива на смъртност са регистрирани в:
- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest в Белгия (5 смъртни случая на пътя на милион жители);
- Виена в Австрия (6 смъртни случая на милион жители);
- Берлин в Германия (9 смъртни случая на милион жители).
