България посреща световните вицешампиони на пл. "Св. Александър Невски"
Автор: Илиана Пенова 20:17Коментари (0)116
© Булфото
След феноменалния успех на българските момчета, Българската федерация по волейбол Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете на волейбола и всички българи, които се гордеем с този успех. За първи път от 55 години националният ни отбор е световен вицешампион – постижение, което вдъхновява цяла България.

На 30 септември, вторник, от 17:30 ч. на площад "Св. Александър Невски“ ще се съберем, за да посрещнем нашите герои и да отпразнуваме заедно техния огромен успех.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община и от БГ Радио. Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов (Наско). За всички, които се съберат на площада, е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони, с участието на “Фондацията и приятели" и млади изпълнители.

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност. За да се избегнат задръствания и инциденти, гражданите се насърчават да използват метрото и буферните паркинги.

Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона, където ще имат възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на Българската федерация по волейбол.








