ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследствие на самоубийство
Според наличните данни по възраст, хората на двадесет години са по-склонни да умрат от умишлено самонараняване, отколкото по-младите си връстници. Най-високият суров процент на смъртни случаи от самоубийство сред младите хора в ЕС е регистриран сред хората на възраст 25-29 години, с сурова смъртност от 8,3 смъртни случая на 100 000 души, и 7,7 сред тези на възраст от 20 до 24 години. Сред хората на възраст 15-19 години, суровият коефициент на смъртност е бил 4,4.
От 2011 г. насам се наблюдава намаление на общите нива на смъртност, свързани с умишлено самонараняване. Във възрастовата група 25-29 години процентът е намалял с 1,2 процентни пункта (п.п.) от 9,5 през 2011 г., докато в групата 20-24 години е намалял с 1,1 п.п. от 8,8. В групата 15-19 години вариацията е по-малка, с 0,4 п.п. от 4,8.
Общият процент на смъртност, свързан с умишлено самонараняване, е по-висок за цялото население, отколкото за младите хора – дори ако тежестта на тази причина сред другите причини за смърт намалява значително.
През 2022 г. в ЕС са регистрирани 49 042 смъртни случая на жители от всички възрасти поради самоубийство, което се равнява на стандартизирана смъртност от 10,6 смъртни случая на 100 000 души.
В сравнение с 2021 г. броят на смъртните случаи в цялото население от умишлено самонараняване се е увеличил с 1 696, което е стандартизирана смъртност от 10,24 смъртни случая на 100 000 души. Въпреки това, в сравнение с 2011 г., първата година, за която има данни, броят на смъртните случаи от самонараняване е намалял с 10% (-5 581 смъртни случая). През 2011 г. стандартизираната смъртност от самоубийства в ЕС е била 12,4 смъртни случая на 100 000 души.
Сред страните от ЕС, Словения регистрира най-висок стандартизиран процент на смъртност от самоубийства през 2022 г. с 18,3 смъртни случая на 100 000 жители, следвана от Литва (18,2) и Унгария (16,7). В другия край на скалата, Кипър регистрира най-ниските стандартизирани нива на смъртност от самоубийства (4,1 смъртни случая на 100 000 жители), пред Гърция (4,6) и Малта (5,2). България е с 6,4 смъртни случая на 100 000 жители.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес се навършват 30 години от едно от най-абсурдните събития в и...
09:14 / 11.09.2025
Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигац...
08:35 / 11.09.2025
Имате около 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск, в п...
08:55 / 11.09.2025
Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
08:33 / 11.09.2025
Какво време ни очаква днес?
08:49 / 11.09.2025
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:14 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета