ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България се нарежда сред първите по ръст на цените на жилищата в ЕС
Поводът е ръстът на цените на жилищата у нас през второто тримесечие с 15,5 на сто на годишна база. Това ни поставя сред първите по поскъпване на имоти в еврозоната и Европа. На практика София изпреварва 45 европейски града по този показател.
След нас се нарежда по цени на имоти и столицата на северната ни съседка Букурещ, както и Рига. Според проучването средната цена на квадратен метър за жилища извън центъра на града е 2168 евро. За сравнение в Букурещ квадратен метър за имот извън централната част е 1827 евро, а в Рига е 1738 евро.
След София се нареждат и други български градове като Варна, Бургас и Пловдив, но и украински – Одеса и Лвов. Варна е на 124-то място с цена на имотите от 1639 евро, а Бургас и Пловдив са на 130-о и 132-ро място, като жилищата там са по 1430 евро.
Пред нас
Най-скъпи в Европа са жилищата в Цюрих, където квадратен метър имот извън центъра е 7 пъти по-скъп от такъв в София. Там жилищата се продават за 15 787 евро квадратния метър. В първата десетка са Лондон, Париж, Мюнхен и Осло. Берлин е на 23-то място, като там цената на квадратен метър е 5286 евро, а в Рим жилищата струват 3426 евро и се нарежда на 59 позиция.
Близки до цените в София са Будапеща, където в крайните квартали имотите струват средно 2950 евро, Белград – 2526 евро. В южната ни съседка Гърция пък по-близо до нашите цени са имотите в Солун, където квадратен метър се продава за 2440 евро. Атина е на 64-то място с 3230 евро. Много по-скъпи са и имотите в Хърватия, където цената в Загреб е 3104 евро, а в Сплит цените са на крачка от 4000 евро, и то за жилище в покрайнините.
Ръст
България се нарежда сред първите по ръст на цените на жилищата в ЕС. Според последните данни на Евростат преди нас по поскъпване на жилищата е само Португалия с 16,3 на сто. През първото тримесечие на тази година пък у нас увеличението при жилищата е с 15 на сто.
В същото време средното поскъпване на жилищата в Европа е 5,4 на сто, а у нас то е три пъти повече. С двуцифрено увеличение са жилищата в Испания, Хърватия, Нидерландия и Словакия.
Цените на недвижимите имоти в България ще продължат да нарастват и след присъединяването на страната към еврозоната, като няма основания да се очаква спад, а по-скоро може да се наблюдава забавяне в темпа на растеж в бъдеще.
Това заяви Добромир Ганев на имотна конференция. Основни фактори, които влияят върху пазара, са ръстът на доходите, ниските лихви по ипотечните заеми, нарастването на спестяванията на граждани и фирми, и конкретно за София - дефицитът при построените нови единици жилища спрямо увеличаващото се население на столицата в резултат на вътрешната миграция в страната.
Апартамент до Докторския паметник колкото 5 в "Ботунец"
Цените на жилищата в централната градска част или по-конкретно около Докторския паметник са пет пъти по-високи от тези в "Ботунец". Така с имот в центъра можеш да си купиш пет в крайния квартал. Сред най-скъпите квартали са "Иван Вазов“ и "Яворов“, където квадратът върви над 4100 евро. В "Изгрев“, "Изток“, "Гео Милев“ и "Дианабад“, както и "Оборище“, са между 3000 и 4000 евро.
На другия полюс или най-евтини освен в Ботунец са "Христо Ботев“, където цената е 791 евро, Челопеч, Бухово и Волуяк, където може да намерите имот за малко над 1000 евро на квадрат. Имотите близко до метрото или в кварталите "Овча купел“ и "Люлин“ са по 2100 евро, а в "Младост“ – 2400 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
12:49 / 26.09.2025
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ за плоския данък – прогресив...
12:38 / 26.09.2025
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят
12:02 / 26.09.2025
АПИ с апел към пътуващите по АМ "Тракия": Предвидете си повече вр...
12:02 / 26.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:19 / 26.09.2025
Иван Гешев става адвокат в Перник
11:10 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета