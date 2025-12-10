България се оттегля от "Интерспутник"
©
Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.
Причините за решението са в липсата на прозрачно управление, което да гарантира, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държавите членки.
Още по темата
/
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:28
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Още от категорията
/
Става студено
08:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тайна на заплатата пада
12:14
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.