България се сбогува със славея на Странджа - Янка Рупкина. Поклонението се проведе днес в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в родния й град Бургас, където близки и приятели я изпратиха в последния й път, предаде ФОКУС.

Припомняме, че великата Янка Рупкина почина в сутринта на 7 април след дълго боледуване. Гласът на голямата певица обаче никога няма да бъде забравен, а изпълнението на песента "Калиманку Денку" ще остане завинаги в сърцата на поколения българи.

Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 година, но поради трудното възстановяване на майка ѝ след раждането е записана в регистрите с рождена дата 25 август. В края на 70-те години на миналия век, заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева, създава трио "Българка“. Именно с него фолклорната изпълнителка печели световна популярност и представя българското народно пеене на целия свят.

Какво споделят близки до народната певица пред БНТ:

"Обичам я много! Искрено съжалявам, че си отиде, но такъв е животът", казва Митра Михайлова, сестра на Янка Рупкина.

"С голямо сърце! Много обичаше всички и много я обичаха. Наистина беше с благ характер!", споделя Златка Николова, нейна роднина.

"Аз не съм познавал по-добър човек от Янка Рупкина. Благодаря на Бог, че ме е срещнал с нея", коментира Костадин Михайлов, народен певец и ученик на Янка Рупкина.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Беше най-свежия, най-светлия глас на Странджа. Да почива в мир!"