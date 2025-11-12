България ще има консулство на тази екзотична дестинация
©
Откриването на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, ще подпомогне усилията за развитие и укрепване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, както и за оказване на съдействие на български граждани на територията на посочените три щата.
Луис Мигел Камара Диас е адвокат по професия и произхожда от фамилия, която се ползва с добро име в обществото, разполага с широки контакти на федерално и щатско ниво и работи активно с местните власти, както и по различни социални проекти. Неговата кандидатура е подкрепена от почетните консули на държави членки на ЕС в региона.
Очаква се почетният консул на България в Канкун да допринесе за допълнително насърчаване на двустранните отношения в приоритетни области като туризъм, търговско-икономически връзки, културен и образователен обмен и други. Почетният консул ще оказва съдействие на български граждани в щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, които през последните години са предпочитани туристически дестинации сред сънародниците ни.
Още по темата
/
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
27.10
Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности
24.10
Транспортният министър: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
22.10
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември
12:14
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
11.11
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.