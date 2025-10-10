ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България ще изгради напоителна инфраструктура за милиарди
"Но в рамките на амбициозния план за увеличаване на около 2 милиона и 400 хиляди декара ние ще ангажираме значителен ресурс и от държавния бюджет за около 1 милиард и 400 милиона лева в рамките на четири бюджетни години до 2028 година", добави Желязков.
Той уточни, че плановете са да се увеличат поливните площи с около 1/3. "Това е сериозното бъдеще за българското земеделие и селско стопанство", каза още премиерът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 611
|предишна страница [ 1/102 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифоно...
10:33 / 10.10.2025
ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на КПК Антон С...
10:22 / 10.10.2025
Денков за законопроекта на ИТН: Предлагат го хора, които направих...
10:33 / 10.10.2025
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
09:51 / 10.10.2025
Иво Сиромахов буквално срина със земята депутатите на Слави
09:37 / 10.10.2025
Проф. Рачев с чудесна прогноза за времето
09:35 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета