ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България сред първите по спешна медицина в Европа
Отборът ни бе в състав: Ръководител – д-р Теодор Цанков, единственият лекар в екипа и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България; Кристина Божкова – студент по медицина; Гергана Ангелкова – медицинска сестра; Георги Борисов – парамедик . Кристина, Гергана и д-р Цанков са част от екипа на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ "Александровска“. Георги Борисов е парамедик четвърта степен, инструктор и национален координатор на курса по PHTLS – световно признат стандарт за поддържане на живота при травми, съобщиха от СПБ.
"Влязохме в битка с отбори, които тренират целогодишно със съвременни симулатори и огромни ресурси. Ние имахме едва три тренировки, но хъс и кураж! Това постижение е повече от класиране. То е доказателство, че в България може да има модерна и ефективна спешна медицинска помощ, способна да спасява животи на световно ниво. Убедени сме, че с правилна подкрепа и добра администрация страната ни може да изгради една от най-добрите системи за спешна медицина в Европа“, коментира българското участие д-р Теодор Цанков.
Подготовката на нашия отбор беше подпомогната от един от най-добрите реанимационни екипи в света – този на Румъния, със съдействието на д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, на които изразяваме искрени благодарности за подкрепата. Въпреки ограничените ресурси и краткото време за трениране, нашият екип показа високо ниво на професионализъм, екипност и отдаденост, доказвайки, че спешната помощ в България може да отговаря на световните стандарти.
Участието на България в EUSEM имаше няколко важни измерения отвъд състезателната надпревара. Делегацията включваше петима лекари, една медицинска сестра, бъдещ лекарски асистент и двама парамедици. Българските специалисти не само демонстрираха клинични умения на международно ниво, но и активно участваха в научната програма на конгреса. Бе направено предложение за разработване на протоколи за поведение при спешни състояния при пациенти с редки заболявания – тема с висока клинична и социална значимост. Този успех – както на състезателно, така и на научно ниво – е доказателство, че българската спешна медицина има потенциал да се развива устойчиво и да заема достойно място в европейската медицинска общност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на л...
16:11 / 02.10.2025
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025
Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
15:20 / 02.10.2025
Оранжев код за петък! Ще вали много!
14:51 / 02.10.2025
Росен Желязков: Полагаме усилия за връщането на нелегалните мигра...
14:20 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета