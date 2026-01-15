Гроздан Караджов при откриването на новото болнично вертолетно летище в МБАЛ "Свети Иван Рилски“ – Габрово.
Вицепремиерът връчи на доц. д-р Росен Михайлов сертификата за регистрация на площадката и подчерта, че Габрово е единственият град извън София с две болнични вертолетни площадки. "Системата продължава да се разширява. В напреднала процедура по регистрация са болничните летища в Хасково, Смолян и Бургас, които в следващите месеци ще бъдат регистрирани. В момента функционират две оперативни бази – в София и Сливен. До месец май се очаква да заработи и базата в Долна Митрополия, което ще позволи още по-добро покритие на Северна България“, посочи Караджов.
Той акцентира и върху напредъка в подготовката на летателния състав. "За пълноценното функциониране на системата HEMS са необходими около 48–50 пилоти. До края на март завършват обучението си още шест пилоти, стартиран е интегриран курс за дванадесет нови и обществена поръчка за обучение на още десет. “Това показва, че България не изгражда временна мярка, а устойчива система за години напред“, подчерта вицепремиерът.
Към момента "България Хели Мед Сървиз“ разполага с четири медицински хеликоптера, като петият пристига до края на този месец, а до юни 2026 г. флотът ще достигне осем машини. Два от тях са оборудвани с лебедки за планински и труднодостъпни терени – именно там, където "златният час“ е решаващ.
Вицепремиерът подчерта и ролята на частната инициатива. "Това, което откриваме тук, е пример как частната инвестиция може да усили националната система.“ Гроздан Караджов даде старт и на разширението на МБАЛ "Свети Иван Рилски“ с нов болничен блок. В него ще бъдат разположени отделения по хемодиализа, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, както и модерен операционен блок. "Това означава нови възможности за лечение, повече медицински специалности и по-добра грижа за пациентите – не само от Габрово, но и от целия регион“, заяви вицепремиерът.
Участие в събитието взе и кметът на Габрово Таня Христова.
България вече разполага с 18 болнични вертолетни летища,
