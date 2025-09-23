България влезе в неприятна класация

© Глобалният сайт за сравнение на автомобили под наем DiscoverCars.com направи ново проучване на 20-те най-натоварени пътища в света, като България се класира в челната десетка.



Компанията, чиито услуги се използват от над 100 000 шофьори, направи анкета сред своите клиенти. Общо 12 015 шофьори са класирали по натовареност пътищата на мястото, което са посетили, по скала от 0 до 10, като 0 е спокойно, а 10 е много натоварено. Тези резултати са използвани за класиране на първите 20 места.



България се нарежда на десето място с резултат 6.36 от 10.



Това означава, че ако планирате пътуване до столицата, може да е добре да се подготвите за задръствания в някои райони. Някои части на София може да имат тесни улици, които поемат голям трафик, а това може да доведе до задръствания.



DiscoverCars.com установи също така, че съседната на България Турция също се класира в челната десетка за най-натоварените пътища, което накара DiscoverCars.com да даде съвет на пътуващите да внимават за трафика в пиковите часове, когато планират пътуване в тази страна. Всъщност пътищата в Турция се смятат за дори по-натоварени от тези в България, като страната заема пето място в класацията.



Александърс Буракс, Началник Развитие в DiscoverCars.com коментира:



“Искахме да разберем кои места по света имат най-натоварените пътища за шофиране. Нашето проучване установи, че България е с едни от най-натоварените пътища в света според шофьорите, които анкетирахме."



"Ако обмисляте скорошно пътуване до София, може би си струва да направите предварително планиране, за да избегнете шофирането в пиковите часове и да не попаднете в натоварения трафик. Не бихте искали натоварените и задръстени пътища да развалят пътуването ви до столицата!



"Шофирането из България може да бъде фантастичен начин да опознаете страната, но може да е разумно по възможност да избягвате най-натоварените маршрути в пиковите часове.“



Топ 10 с най-натоварени пътища



- На първо място е Албания със 7.14 от 10 точки.



- На второ място със 7.12 точки от 10 е Монтенегро.



- На трето място е Мароко с резултат 6.91 от 10.



- На четвърто място е Германия с резултат 6.74 от 10.



- На пето място е Турция с резултат 6.71 от 10.



- На шесто място е Полша, която отбелязва 6.67 от 10.



- На седмо място е Мавриций с резултат 6.63 от 10.



- На осмо място е Канада, отбелязвайки 6.56 от 10.



- На девето място е Франция, която отбелязва 6.45 от 10.



- Челната десятка завършва България с 6.36 точки