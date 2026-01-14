Жечо Станков.
По думите му страната ни ще участва с 10% дял в проекта съвместно с компаниите OMV и NewMed.
"До него стигнахме след възлагане на детайлни анализи на колегите от УНСС и Минно-геоложкия университет, работна група, преговори с двете страни – на OMV и NewMed. Това е консервативният подход, в който държавата с конкретни сериозни стъпки влиза в този проект не само като наблюдател, а като конкретен инвеститор", допълни министърът.
"За първи път в новата история на България държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването. След преговори постигнахме съгласие България да не дължи разходи по трите вече извършени сондажа, а ще инвестира само в следващите два", каза още Станков.
