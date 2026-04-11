България се завръща на картата на космическите технологии чрез производство на храна за астронавти. До 1989 г. страната ни е била световен лидер в тази ниша, нареждайки се веднага след САЩ и Русия. В контекста на съвременните мисии като "Артемис II", българска компания подновява тази традиция, разработвайки нови менюта за нуждите на Космоса.

"Почти всяка храна може да стане космическа", обяснява астрофизикът Людмила Филипова, съосновател на компания за космическа храна.

По нейна идея менюто, разработено преди повече от 50 години, отново се създава в Института по криобиология. Сред предложенията има както традиционни ястия като мусака, така и кускус със сирене.

"В Космоса заради микрогравитацията всяка част от тялото страда. Налягането в главата много се повишава - не можеш да дишаш добре, не усещаш вкуса на храната, гади ти се и храненето се превръща в предизвикателство. И именно България дава този принос с разнообразното меню и с пикантния вкус. Чули сте, че на кораба Орион е занесено голямо количество лют сос, точно поради тази причина", разказва Филипова пред NOVA.

Менюто на екипажа на "Артемис II" включва разнообразни храни като тортила, коктейл от скариди, пет вида лют сос и други.