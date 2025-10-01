ЗАРЕЖДАНЕ...
|България загуби голям учен
За тъжната новина съобщиха от ЮЗУ " Неофит Рилски“, където професор Балкански основава катедрата по Социална педагогика и иницира създаването на междууниверситетска магистърска програма по образователен мениджмънт.
За приноса си в преподавателската, научноизследователската дейност, през месец юни миналата година проф. Балкански бе удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет.
"Проф. Балкански беше изтъкнат български учен и всеотдаен преподавател в Югозападния университет. Идеите и визионерската му мисъл отвориха нови хоризонти пред българското образование и вдъхновиха поколения студенти и колеги.
Със своя научен опит и изключителна човечност той ще остане завинаги в сърцата ни.
Поклон пред светлата му памет!“ написаха от ЮЗУ "Неофит Рилски“.
