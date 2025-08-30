Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда

© bgonair Почти всеки трети българин живее в риск от бедност. Според Евростат почти 38% от хората у нас рядко слагат месо или риба на трапезата си. България обаче заема второ място по тези показатели, на първо се нарежда Словакия – с 39,8%, а на трето е Унгария. За сравнение, през 2007 година, когато България се присъедини към ЕС, само 10% от българите са можели да си позволят адекватна храна.



На другия полюс обаче са страни като Кипър, Ирландия и Португалия, където делът на хората в риск от бедност е най-нисък.



Два до три пъти в седмицата Весела посещава определена месарница. Като човек, който пребивава в чужбина, впечатление ѝ правят цените у нас.



"Работя в Англия от доста години, трябва да ви кажа, че цените там са много по-ниски за стандарта на заплатите. Просто няма база за сравнение. Наистина е много по-евтино. Една тарелка с 4 свински пържоли беше около 5 паунда", сподели Весела пред BG on Air.



Всяка година потреблението спада, забелязват търговци.



"Възрастните хора доста повече се ограничават, определено при тях цената е фактор. По-младите хора купуват по-лесното, по-бързото, да го сложиш във фурната и да стане набързо", сподели продавач в месарски магазин.



Цената е водеща при хората с по-ниски доходи. Не така стоят нещата обаче при тези с по-голям бюджет.



"При хората с по-високи доходи, цената е изоставащ фактор. Тя отива на второ или трето място. По-важно става качество, производител, марка, доставка, условия на доставка, къде може да се намери", заяви икономистът Васил Караиванов.



"Когато живееш с бюджет, предполагам, че си правиш сметката какво трябва да си купиш. Хората искат нещо по-добро като качество, но по-евтиното не знаем какво е", каза още Весела.



Данните сочат още, че 66% от пълнолетните европейци, които не работят, живеят в риск от бедност и социално изключване. При пенсионерите в ЕС този дял е 18%, а при наетите – едва 10%.