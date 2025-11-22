Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
Фирмата, в която доскоро Яна Славова е шиела дрехи за Франция, фалира, а собственикът не ѝ изплаща заплатите за последните два месеца на 70 работници.
Яна Славова: "Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода. Самото производство нямаше организация. Може би затова фалира. Навреме не си изкарвахме поръчките."
След година и половина дела и ходене по мъките, Яна все пак успяла да си получи парите, предаде БНТ.
Яна Славова: "Обезщетение от държавата, Фонд не знам точно, но може би от него са взели нещо."
Повечето шивашки фирми в Русе работят на ишлеме. Заради вдигането на заплатите у нас, поскъпването на електроенергията и основните суровини за индустрията, чуждестранните партньори, които възлагат поръчките, предпочитат да преместят производствата си в страни като Тунис, Египет, Мароко и Узбекистан.
Миглена Христова - член на УС на Асоциацията по текстил и кожи:
"В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители? Просто няма как да влезем в тези цени. Да, има намаление на работата, но това е на класа поръчки, които са по-нисък и среден. За сметка на това има увеличение в така наречения лукс. Освен това, тези трети страни, в които те се насочват, те не могат да отговорят на нужното качество за тези облекла. Така че аз смятам, че ние бихме могли да продължим да работим."
Пропаднала поръчка и загуба от близо 5 милиона лева за миналата година е причината още една голяма шивашка компания да прекрати дейността си у нас. 400 души ще бъдат засегнати от това решение. В официална позиция до медиите ръководството обещава, въпреки трудностите, да изпълни финансовите си ангажименти към тях.
След 93 години през юли завинаги врати затвори и най-старата шивашка фабрика в Русе, за чието съществуване в момента напомнят само пластмасовите манекени, останали на витрината на фирмения магазин. 77 от съкратените шивачки в нея са се регистрирали в Бюрото по труда.
Йоана Терзиева - директор на Дирекция "Бюро по труда" – Русе: "Тъй като това е изключително стресова ситуация правим среща с работодателя, правим среща със самите работници, след което договаряме начина на регистриране при нас да стане бързо и с минимално напрежение от страна на хората. Много смениха професия, започнаха друга работа. Важното е, че те не са безработни в момента и са ангажирани."
Преди 10 години в шивашкия бранш в страната са работили 160 хиляди души. В момента заетите са наполовина - 86 хиляди.
