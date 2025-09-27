ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българка е включена в руски списък на терористите и екстремистите
Имената на Даниела Златомирова Кехайова от Хасково фигурират в списък от 16 януари 2024 година, като не се посочва какво е обвинението към нея. През февруари тази година списъкът е допълнен с имената на Росица Георгиева, също българска гражданка. При актуализацията на списъка, пред имената на Росица Георгиева е поставено кръстче.
|общо новини по темата: 4524
ИЗПРАТИ НОВИНА
