Българка, набедена, че е карала дрогирана: Килията беше тъмна! Миришеше на урина!
10:23
© NOVA
Жена, която след тежък работен ден изпива обикновено обезболяващо хапче, часове по-късно е задържана, защото тестът на полицията отчита опиати. Шофьорката твърди, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и автомобил. Всичко това – докато официалните резултати докажат, че е невинна. Тя настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително, без доказана вина.

"Паркирах пред дома си, колата беше загасена, държах ключа в дясната си ръка. Докато слизах, видях полицаи. Дадох им документите си, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият беше отрицателен, но този за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах. Отношението на полицаите беше ужасно. Казаха ми: "Тези циркове сме ги гледали". Стояхме на място два часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките, съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам, за да проверят дали да не съм скрила наркотици някъде. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че такава е процедурата", разказа Катрин Милева пред NOVA. Тя прекарала 24 часа в ареста.

"Килията беше тъмна, мрачна, с метални легла. Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Благодарение на едно младо момче полицай, което видя, че не съм добре, ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха три пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват, когато ги виках", допълни тя.  Жената получила колата си след 11 месеца, и то в окаяно състояние.

"Дала съм около 3-4 хиляди лева за ремонти. Кръвните ми тестове излязоха и са отрицателни", каза още Милева.








