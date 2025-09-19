ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същите продукти при нас са три пъти по-скъпи
Тя наскоро е посетила Сърбия, по-специално Пирот. След първото си посещение в супермаркет споделя, че е била шокирана от цените на основните хранителни продукти.
"Особено ме изненада фактът, че в Сърбия – страна, която не е член на ЕС – хлябът и брашното са значително по-евтини, отколкото в България“, разказва тя, цитиран от сръбската медия Blic.
В Пирот хлябът се продава за около 80 динара (1,34 лева), а килограм брашно струва 54,99 динара (около 0,92 лева). За сравнение, същите продукти в България достигат цени от 2,69 лева за брашно (169 динара) – почти три пъти по-скъпо.
"Какво се случва, бе?“ – споделя тя, като допълва, че е била изненадана и от цената на шунката: в Пирот килограм струва 695 динара (около 11,60 лева), докато в България почти 30 лева (1 768,8 динара).
"Произвеждаме и изнасяме зърно, а собственото си брашно купуваме като лукс. Произвеждаме храна, но я плащаме по цени, сякаш сме в Швейцария“, коментира още тя.
След това тя открито критикува властите в страната си: "Говорят ни за европейски стандарти, а получаваме европейски цени и африкански заплати.“
По нейните думи хлябът е основна хранителна стока и когато властта не позволява на хората да си го позволят, това вече не е политика, а "престъпление срещу собствените граждани“.
"Не бива да мълчим! Днес е брашното, утре – водата, а вдругиден ще е нашето право да живеем достойно“, завършва тя след посещението си в Пирот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тежко заболяване на младия мъж е довело до тройното самоубийство
20:18 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:20 / 19.09.2025
Михаил Кръстев: Трябва да се помисли за реформа в пенсионната сис...
20:20 / 19.09.2025
Икономисти: Има сектори, в които покачването за заплатите достига...
20:19 / 19.09.2025
Откриха трима души застреляни в кола
18:48 / 19.09.2025
Още 15 минути за изпита по математика след 7 клас. Вълчев: Не е к...
20:22 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета