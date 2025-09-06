Българка твърди, че е била изнасилвана и държана насила в Солун

© 44-годишна българка е преживяла кошмарни моменти в Солун. Според нейните твърдения, 45-годишният мъж, с когото се е запознала миналия юни и са решили да живеят заедно, я е държал незаконно в апартамент в центъра на града, малтретирал я е и многократно я е изнасилвал, съобщи Reader Gr.



Жената се оплака също, че 45-годишният мъж е сложил фармацевтични продукти в храната й и е взел личната й карта.



Предполагаемият извършител е открит и арестуван от полицейски служители. Срещу него е образувано дело за изнасилване, отвличане, присвояване на документи, телесна повреда, заплахи и кражба.



По информация на медията, че 45-годишният мъж е завел дело срещу 44-годишната българка за невярно обвинение. Жената е била арестувана като част от заповед за обиск, но е била освободена с устно разпореждане на прокурора.



Случаят се разследва от солунската полиция. Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза, която ще хвърли повече светлина върху твърденията на двете страни.