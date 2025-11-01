Българската православна църква вече има мобилно приложение
В първата си версия то включва основни раздели като "Библия – Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини“, "Църковен календар“, "Кратък молитвеник“, "Жития на светиите“ и "Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда. Чрез това мобилно приложение Св. Синод на БПЦ – БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.
В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата – "Църковен вестник“ и издания на Синодално издателство.
Мобилното приложение е достъпно за устройства с iOS (тук) и Android чрез App Store и Google Play (тук).
Приложението е разработено от Алгера БГ по възлагане на Българската православна църква – Българска Патриаршия.


