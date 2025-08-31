ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български град се възстановява след мощната буря
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази своята благодарност към всички доброволци и специализирани екипи, работили за отстраняването на пораженията.
"Благодаря от цялото си сърце на всички, които се включиха в отстраняването на щетите. Тежките моменти показаха, че ние, кюстендилци, сме едно голямо семейство – единни и готови да си помагаме“, каза инж. Атанасов.
Бурята доведе до материални щети. Десетина са засегнатите автомобили, след падане на клони и цели дървета върху тях. Има паднало дърво върху къща, както и комин на сграда.
Към този час няколко населени места остават без електрозахранване.
