Български град се възстановява след мощната буря
Автор: Венцислав Илчев 12:52Коментари (0)82
Спокойна е обстановката на територията на община Кюстендил, след разразилата се мощна буря в събота вечерта, предаде "Фокус“. Десетки са обслужените сигнали, свързани с нанесени щети от силния вятър. Няма пострадали хора.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази своята благодарност към всички доброволци и специализирани екипи, работили за отстраняването на пораженията.

"Благодаря от цялото си сърце на всички, които се включиха в отстраняването на щетите. Тежките моменти показаха, че ние, кюстендилци, сме едно голямо семейство – единни и готови да си помагаме“, каза инж. Атанасов.

Бурята доведе до материални щети. Десетина са засегнатите автомобили, след падане на клони и цели дървета върху тях. Има паднало дърво върху къща, както и комин на сграда.

