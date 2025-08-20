ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Български пощи" ще разясняват за еврото
На 21.08.2025 г., 10.00 ч. в Пенсионерския клуб на с. Бели Извор, обл. Враца ще бъде организиран първият Информационен ден от кампанията с участието на Малинка Михайлова – ръководител на Областна пощенска станция Враца и Кирил Илиев – кмет на с. Бели Извор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1198
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ...
11:08 / 20.08.2025
Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквани...
11:11 / 20.08.2025
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулац...
11:01 / 20.08.2025
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО
11:36 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:53 / 20.08.2025
Експерт: В морето има нефтени петна, два пъти по-големи от София
10:16 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета