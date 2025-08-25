Новини
"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
Автор: Емануела Вилизарова 15:57Коментари (0)18
©
"Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ, считано от 26.08.2025 г.

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: