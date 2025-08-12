ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
От няколко седмици служителите периодично прекратяват работа и организират "предупредителни стачки“. Те настояват за увеличение на заплатите с 375 евро месечно и подписване на колективен трудов договор. Според синдиката заплащането е непрозрачно, а за една и съща позиция има значителни разлики в доходите. Повечето работници са имигранти от Турция, Румъния и България, които трудят при тежки условия и ниски температури, за да подготвят суровото месо.
На 6 август част от служителите отново протестираха пред входа на фабриката с лозунги и барабани, настоявайки за по-добри условия на труд. Засега ръководството не е направило никакви отстъпки. Компанията, базирана в град Мур близо до Щутгарт, работи вече над 30 години и снабдява хиляди заведения в цяла Германия. Ресторантьорите се притесняват, че продължителна стачка може да доведе до недостиг на дюнер-кебап и нов скок в цените.
Дюнерът в Германия вече значително е поскъпнал – ако преди 20 години цената е била около 2,50 евро, сега най-малко 7 евро. Халил Думан, 68-годишен турски имигрант и собственик на дюнерджийница в Берлин, споделя, че по-високите разходи затрудняват бизнеса му, а ново увеличение на цената би отблъснало клиенти. "Всичко става по-скъпо, а печалбите – по-малки“, казва той.
Дюнерът е неизменна част от немската улична култура. Въведен от турски имигранти през 70-те години, той бързо печели популярност сред милиони. Според историята, първият дюнер в Берлин е приготвен от Махмут Айгун през 1971 г. Днес това е толкова обичана храна, че много туристи я смятат за типично немска, без да знаят за нейните турски корени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на чер...
20:25 / 12.08.2025
Еврото кара българите да инвестират в имоти
20:25 / 12.08.2025
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамериканс...
20:28 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани п...
17:03 / 12.08.2025
Обвиненият за измъчване и убийства на животни Красимир Георгиев о...
16:47 / 12.08.2025
Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, ко...
16:48 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета