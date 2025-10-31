Българският студент Симеон Димов от магистърската програма Fontys ICT на Fontys University of Applied Sciences получи грант от Netherlands Enterprise Agency (RVO) в размер на 124 000 евро за своя стартъп Synthgen. Грантът подкрепя иновативен AI проект, който използва синтетични данни, за да направи селскостопанските роботи по умни при разпознаването на култури и плевели. Проектът е разработен в сътрудничество с фирмата Luxeed Robotics от Венло и допринася за допълнителното развитие на изкуствения интелект в Нидерландия.Бързото навлизане на AI значително променя обществото и икономиката. Въпреки това много малки и средни предприятия все още нямат необходимите знания и ресурси да започнат с AI. Програмата R&D Collaboration Projects (съвместни проекти в областта на изследванията и развитието) на RVO подпомага компаниите да разработват иновативни AI приложения и да споделят знания.Партньорството на Synthgen и Luxeed Robotics започва по време на нетуъркинг събитие, където двете компании обменят идеи. Заедно те започват да изследват как изкуствено генерирани изображения (синтетични данни) могат да разширят и подобрят набора от данни в областта на селскосто стопанство. Тези изображения имитират реални растения и плевели, позволявайки на AI моделите да започнат да разграничават по добре различните култури.Резултатът е по голям и по точен набор от данни, който може да се използва от роботите в селскосто стопанство. Това им позволява по добре да разпознават кои растения са култури и кои – не, което повишава ефективността в земеделието.По време на обучението си в бакалавърската програма ICT във Fontys, Симеон основава фирмата Synthgen заедно със състудента си Мартин Томов. Тяхното увлечение по синтетичните данни се развива и задълбочава по време на следването им. В магистърската програма Applied IT Симеон продължава с това изследване и работи по практични приложения на технологията.Получаването на гранта означава, че Симеон може да се фокусира изцяло върху развитието, доказването на концепцията в реална среда и категоризиране на изображенията, както и на цялата технология, свързана с тях. "Това е голяма стъпка напред в Нидерландия,“ казва Симеон Димов. "Синтетичните данни все още са млада технология, но имат огромен потенциал. Вбъдеще ще можем да използваме тази техника в различни сектори, като здравеопазване, строителство, индустрия и инфраструктура.“Като част от магистратурата си, Симеон получава подкрепа от програмата SPARC Incubator на Fontys. Тя подпомага студенти в областта на предприемачеството и иновациите, и дава на Симеон достъп до работно пространство, компютър за машинно самообучение (machine learning) и насоки от преподаватели и изследователи. Симеон показва, че изследванията, предприемачеството и социалното въздействие могат да вървят ръка за ръка. Неговият проект доказва, че знанията, придобити по време на обучението, могат да се превърнат в конкретни разработки в обществена полза.Synthgen е млада технологична стартъп компания, която се фокусира върху генерирането на синтетични данни за AI приложения. Тази технология позволява на бизнеса да разширява своия набор от данни, както и да обучава AI модели по бързо и по добре. Synthgen си сътрудничи с различни организации по проекти в областта на земеделието, индустрията и компютърното зрение (изследвания от компютърните науки, насочени към автоматична обработка на изображения от реалния свят с цел да се извлече и интерпретира визуалната информация в тях).Програмата Fontys ICT е една от най големите в своята област в Нидерландия. Тя насърчава иновациите и предприемачеството, като позволява на студентите да работят по реални задачи в партньорство в бизнеса. Fontys помага на студенти като Симеон Димов да превърнат своите изследвания и идеи в конкретни приложения с публично значимост.Университетът е партньор на Интеграл и редовен участник в най-големия образователен форум – изложение "Световно образование“. За последните 10 години е и един от най-предпочитаните университети в Нидерландия заради високото качество на образованието, атрактивните стажове по време на обучението и разнообразието от програми – освен в сферата на информационните технологии, Fontys University of Applied Sciences предлага и програми по бизнес, маркетинг и комуникации, мехатроника, автомобилно и индустриално инженерство и др.