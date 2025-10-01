Новини
Български учен със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Автор: Екип Burgas24.bg 21:47Коментари (0)102
©
Български учен със световно признание от Станфорд – разработва хапче против стареене.

Български учен от Центъра за върхови научни постижения в Пловдив е сред топ 1% от най-добрите учени в света, според класация на Станфордския университет.

Това е професор Милен Георгиев – ръководител на научни структури в Центъра по растителна системна биология и биотехнология и БАН. Неговият екип е подготвил документи за патентоване на хапче против стареене.

В дисциплината "Биотехнологии" Станфордският университет тази година отличава изследователи от САЩ, Китай, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Израел, Швейцария, Сингапур и други. Проф. Милен Георгиев е първият български учен, удостоен с признанието да е в топ 1% в тази категория.

"Имам един изключително силен екип, който допринася за това", казва той пред БНР. 

Неговата работа е съсредоточена върху дълголетието и стареенето.

"Със сигурност това е допринесло значително за класацията, защото темата е изключително важна в световен план."

Преди месеци професор Георгиев обяви откриването на конкретен вид мед, който забавя остаряването. Вече са готови и документите за европейски патент.

"Нашето желание е да преминем процедурата в по-експресен формат, който е позволен, и до края на годината да имаме така нареченото хапче за дълголетие. А също и да обявим какъв е видът мед, защото знам, че това е интересно за всички – всеки пита. Това, по което имаме напредък, е един растителен козметичен продукт, за който в момента провеждаме изпитване с доброволци, свързано със забавянето на стареенето на кожата".








